Joseph Akpala zet bij KV Kortrijk zijn eerste stappen als trainer: “Ik twijfelde niet lang toen Custovic me belde”

Eenmaal topschutter van de Jupiler Pro League, meer dan 100 wedstrijden voor Club Brugge en een avontuur in de Bundesliga bij Werder Bremen: de spelerscarrière van Joseph Akpala in een notendop. De ex-aanvaller veroverde heel wat voetbalharten in België. “Ik heb het hier altijd erg naar mijn zin gehad”, vertelt Akpala. “Dit land was de start van mijn Europese voetbalcarrière en hielp me groeien als voetballer én als persoon. Momenteel woon ik in Brugge op een kilometer van mijn vorige huis. Ik had graag mijn spelerscarrière afgesloten in België, maar helaas kwamen er geen goede aanbiedingen op tafel.”

Het is het eerste interview dat Joseph Akpala geeft nu hij aan de slag is als assistent. Hij oefent zijn nieuwe job nog geen maand uit, maar de Nigeriaan lijkt zijn draai al gevonden te hebben in Kortrijk. “Wist je dat ik in 2018 bijna als speler de overstap maakte naar KV Kortrijk? Die deal sprong echter op het einde af en ik koos dan voor een avontuur in Saudi-Arabië. Maar nu ben ik hier toch. Wel als coach, niet als speler. Soms voelt het nog wat onwennig. Als ik langs de zijlijn toekijk, dan heb ik vaak de drang om zelf nog tegen het leer te schoppen. Dat zal wel overgaan. Ik werk nauw samen met Jimmy Hempte en Gunther Van Handenhoven, de andere twee assistenten. Natuurlijk kijk ik meer naar de spitsen, maar over het algemeen sta ik in voor alle taken die een assistent moet uitvoeren.”

Op vraag van Custovic

Akpala is bij KV Kortrijk toe aan zijn eerste stappen in de trainerswereld. Als ex-voetballer kan hij de spelers heel wat zaken aanleren. “Ik ga uit van mijn eigen ervaringen”, begint Akpala. “Ik wil de jonge spelers bijbrengen dat het belangrijk is dat je altijd met je beide voetjes op de grond blijft. Ze mogen na twee of drie goede wedstrijden niet meteen gaan denken dat ze er al zijn. Het begint dan nog maar. Toen Adnan Custovic me vroeg of ik in dit project wou stappen, moest ik niet lang twijfelen. Ik kende hem nog van mijn periode bij KV Oostende en heb een goede verstandhouding met hem. Deze ploeg beschikt over heel wat kwaliteit, maar we mogen geen onnodige druk uitvoeren op de spelers. We moeten onze mentaliteit wel nog verbeteren. Soms denken we te snel dat het wel zal gaan, maar dat is niet zo. Als we elk weekend spelen met een ingesteldheid zoals die van in de tweede helft op Charleroi, dan komen we er zeker.”

Daum als voorbeeld

Een resem coaches passeerden de revue in de carrière van Akpala. Toch steken er voor hem twee bovenuit. “Jacky Mathijssen en Christoph Daum. Die eerste omdat hij goed is in het begeleiden van jonge spelers. Hij moedigt ze aan en ondersteunt ze wanneer ze een moeilijke periode doorstaan. Daum is dan meer de coach van de tactiek en de discipline. Telkens ik een training van hem achter de rug had, had ik het gevoel dat ik iets geleerd had. Ik weet niet of ik later hoofdcoach wil worden, maar als ik er een word, dan blijf ik mezelf. Met misschien wel invloeden van Mathijssen en Daum.”