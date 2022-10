Niet iedereen kreeg ‘juiste’ herfstprik: tienduizenden Belgen kregen booster met verouderd vaccin

De herfstcampagne draait op volle toeren. Sinds 12 september zijn vaccinatiecentra druk in de weer met het zetten van nieuwe boosterprikken. Hiervoor zouden uitsluitend bivalente vaccins gebruikt worden. Die zijn zowel geënt op de originele Wuhan-stam als op de omikronvariant, aanvankelijk BA1, maar sinds vorige week is ook een vaccin met de combinatie BA4 en BA5 beschikbaar. BA5 is de subvariant die momenteel de ronde doet.

Toch blijkt uit cijfers van Sciensano dat 2 procent het originele vaccin als herfstprik kreeg. Dat lijkt weinig, maar het gaat om meer dan 50.000 mensen, van wie bijna de helft 65 jaar of ouder is. Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid benadrukt dat alle vaccinatiecentra de instructie hebben gekregen om voor de herfstprik alleen bivalente vaccins te gebruiken. “99,9 procent heeft dat ook gedaan”, zegt woordvoerder Joris Moonens. In de eerste week heeft het agentschap de campagne nauwgezet opgevolgd. Er werden toen een duizendtal fouten vastgesteld. Volgens Moonens zijn die terug te brengen op verkeerde registraties en occasioneel een menselijke fout waarin het klassieke in plaats van het aangepaste vaccin werd gebruikt.

Huisartsen

Het agentschap vermoedt dat de ‘foute’ prikken eerder buiten de vaccinatiecentra worden gezet. “In theorie is er maar één circuit, de centra, maar er zijn intussen decentrale stocks ontstaan”, zegt Moonens. Sommige huisartspraktijken en arbeidsgeneeskundige diensten van bedrijven zouden zelf boosterprikken zetten, mogelijk met het originele vaccin.

Huisartsenvereniging Domus Medica betwist dat. Vaccins die worden gezet in praktijken en bedrijven komen steeds uit het vaccinatiecentrum. Alleen klaargemaakte spuitjes gaan naar buiten, geen flacons. Bij Pfizer moeten die bewaard worden op min 80 graden Celsius. “Wij kunnen dat niet”, zegt voorzitter Roel Van Giel. Hij vermoedt dat enkele vaccinatiecentra hun ‘oude’ stock abusievelijk eerst hebben opgebruikt en dat het al eens kan mislopen bij de registratie.

Dat denkt ook Dirk Ramaekers, voorzitter van de FOD Volksgezondheid en de taskforce vaccinaties. “Het blijven menselijke handelingen, het kan hier en daar verkeerd lopen. Maar vergeleken met andere landen valt het mee.” Vooral bij de registratie loopt het volgens Ramaekers wel eens fout. Mensen krijgen het juiste vaccin, maar de foute code wordt doorgegeven.

Een kleine 50 mensen zouden een Johnson & Johnson-booster hebben gehad. Dat is geen lapsus. Een kleine groep verdraagt de mRNA-vaccins van Pfizer en Moderna niet en dan is Johnson & Johnson momenteel het enige alternatief. “Dat is ook goedgekeurd als booster”, zegt Ramaekers. Op mijngezondheid.be kan iedereen zelf nagaan welk type vaccin ze hebben gekregen. Wie de klassieke versie kreeg, hoeft zich geen zorgen te maken, daarover is iedereen het eens. “Ook het origineel werkt uitstekend als booster. Dat weten we uit verschillende internationale studies”, aldus Ramaekers.