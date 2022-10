‘Mini-opleiding’ voor zorgkundige moet tekort aan personeel wegwerken

De opleiding richt zich tot wie al een bacheloropleiding volgt of volgde in een verwante sector zoals gezinswetenschappen, podologie of logopedie. “De nadruk ligt echt op een zo kort en gericht mogelijke opleiding, bijvoorbeeld in vakantieperiodes of via moderne lestechnieken”, zegt het kabinet van Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V).

Het initiatief komt er omdat woon-zorgcentra smeken om extra personeel. Bedoeling is dat je het certificaat kan behalen in combinatie met je studie of je job, zonder dat je een volledige hogeschoolopleiding moet volgen. Ook als je het diploma van de andere opleiding uiteindelijk niet behaalt, zal je aan de slag kunnen als zorgkundige. De Vlaamse regering onderhandelt wel nog met het federale niveau over het visum dat je nodig hebt om als zorgkundige aan de slag te gaan. (kba)