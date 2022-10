Boris Popovic droomt van derde zege op rij met Cercle en de linkerkolom: “Gedaan met die druk en stress”

De groen-zwarte trein is weer vertrokken. Vroeger dan ooit zelfs. Cercle Brugge zit weer in de lift na de coachwissel en de recente 9 op 12. Staat Cercle vrijdagavond al in de linkerkolom? Niet onmogelijk, een zege tegen Charleroi, een club op drift, volstaat. Het was lang wachten op doelpunten, maar nu scoren zelfs de verdedigers. Boris Popovic (22) maakte dinsdagavond het verschil tegen Seraing.

Er is een wereld van verschil tussen Standard en Seraing. Het zijn buren aan de Maas in de Luikse staalregio. Sclessin staat voor furie, voor de hel, Le Pairay is een klein, ouderwets maar best gezellig stadion, veel meer dan 1.000 man zit er nooit. Lang niet de ultieme droom dus van een profvoetballer, maar de plicht roept week na week. Vorig jaar bracht Boris Popovic Cercle er onder Yves Vanderhaeghe op voorsprong. Het was hartje zomer, maar standhouden lukte niet. Integendeel, Cercle ging er met 1-2 de boot in. Afgelopen dinsdag waren de omstandigheden anders. De zon bleef in de vooravond lang boven het troosteloze Seraing hangen, maar toen Boris Popovic in hetzelfde doel als vorig jaar zijn ploeg op voorsprong kon brengen, was het nog behoorlijk warm voor oktober maar helemaal donker. Voor Boris Popovic mag het vaker van dat zijn.

“Als verdediger scoor je natuurlijk geen tien keer per seizoen. Maar af en toe eentje mag wel”, lacht de Serviër. “Vorig seizoen scoorde ik ook tegen Zulte Waregem, nu was het mijn eerste en als zo’n goal ook nog eens drie punten oplevert, is het dubbel zo plezant.”

Boris Popovic is dit seizoen zowat de meest constante verdediger bij Cercle. Sousa , Utkus en Miangue zijn lange tijd out, Ravych komt pas kijken, Daland kende al een dipje en Marcelin arriveerde pas later na veertien maanden revalidatie. Met twee of drie achterin, het maakt Popovic niet zoveel uit. Hij is een baken van rust en stabiliteit, een wapen ook bij stilstaande fases. Vorig jaar viel hij er een paar weken na zijn goal tegen Seraing zelfs naast, maar nu lijkt die kans klein. De schuchtere ex-jeugdspeler van AS Monaco is een voortrekker geworden in Brugge.

“Het gaat inderdaad prima en als ik nu op rechts sta of centraal tussen de twee anderen, speelt geen rol voor mij. Ik ben hier inderdaad gegroeid en beter geworden. Eens op de bank of op de tribune belanden als speler die pas komt kijken, is normaal. Ik probeer dat ook zo uit te leggen aan jongens zoals Larade of Torres, die ook van Monaco komen. Ze moeten geduld hebben en zichzelf tijd geven en dan komt het wel. Ik ben daar inderdaad het levende bewijs van.”

Dromen van een reeks

Cercle telt nu al 15 punten en kan weer omhoog kijken. De spelers zien dat ook zo. “We speelden al langer goed, maar hadden vooral wat pech. Op Gent konden we ons goede spel eindelijk in een resultaat omzetten. Tegen Union verloren we, maar vooral onze tweede helft was top. Velen vertelden zelfs dat dit het betere voetbal was wat ze dit seizoen al hadden gezien. We hebben daar veel vertrouwen uitgehaald, met deze 6 op 6 als gevolg.”

Bij Cercle dromen ze nu al opnieuw van een imposante reeks van 24 op 30 zoals vorig seizoen, maar Popovic houdt de voetjes liever nog wat op de grond. “Dat we weg zijn van die degradatieplaatsen neemt een pak druk en stress weg en dat kan ons spel alleen maar ten goede komen. Toch moeten we leven van match tot match en nu niet gaan zweven. Je merkt week na week opmerkelijke resultaten en er zijn dus geen zekerheden. 6 op 9 halen was een doel en dat hebben we nu al bereikt, maar uiteraard gaan we nu voor meer en proberen we een derde keer op rij te winnen.”