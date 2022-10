Senne Lynen vol vertrouwen voor de clash tegen Club Brugge: “Er zijn wel wat revanchegevoelens”

Er is misschien geen beter moment om de landskampioen te treffen: gezien de huidige uitstekende vorm heeft Union het zeker in zijn mars om Club het vuur aan de schenen te leggen. “We hebben inderdaad een soort momentum beet”, ziet ook Senne Lynen. “Onze matchen volgen erg snel op elkaar, maar ik vind dat we het echt goed aanpakken. Zowel tegen de op papier iets mindere ploegen als Oostende (1-6 winst, red.) als de sterkere ploegen zoals Gent doen we het goed. Over Gent mogen we toch zeggen dat het een erg sterke ploeg is, een topploeg in België. We wisten dat ze een vertrouwensprobleem hadden en dat er twijfels aanwezig waren. Daarom hebben we ze meteen bij de keel gegrepen.”

Genoeg over Gent, zaterdag staat dé affiche van het weekend op het programma: Union - Club Brugge. Mogen we Club het zwarte beest van Union noemen? Wij vinden van wel. De West-Vlamingen pakten vorig jaar 10 op 12 tegen Union én ze snoepten de Brusselaars alsnog de titel af in het slot van de competitie. “Het is een echte topaffiche”, weet ook Lynen. “Ik denk wel dat het wat extra bij ons speelt na de gebeurtenissen van vorig seizoen. Het is een klein beetje revanche, maar goed: intussen zijn we bezig aan een nieuw seizoen en er zijn bij beide ploegen wat nieuwe spelers. Uiteindelijk zal het wel meevallen, maar ik denk dat de wedstrijd toch wel extra zal leven bij de jongens die er vorig seizoen ook al bij waren.”

Senne Lynen was er zelf vorig seizoen ook al bij, al kwam hij enkel in de thuiswedstrijd op de tweede speeldag in actie tegen Club. De andere drie krakers miste hij door zijn langdurige blessure, wat de wedstrijd van zaterdag misschien nog extra bijzonder maakt. “Het is gewoon echt een knalaffiche. Dankzij overwinningen zoals die 2-0 tegen Gent hebben we de wedstrijd van zaterdag erg interessant gemaakt doordat we zo hoog staan in het klassement.”

Nieuwe positie

Union kijkt zaterdagavond ook voormalig publiekslieveling Casper Nielsen in de ogen. De defensieve middenvelder vertrok afgelopen zomer naar Club, maar het mag gezegd: Lynen is een uitstekende vervanger van de Deen. “Hoe ik mijn evolutie zie als defensieve middenvelder dit seizoen? Het gaat wel goed, denk ik. Het is een heel leuke positie, ook al was het in het begin van het seizoen wel een beetje nieuw, aangezien ik er nog nooit gespeeld had. Normaal speelde ik altijd iets hoger. Maar goed, ik merk week na week dat ik dingen blijf oppikken, dus dat is positief. Of ik Nielsen nog hoor? Ja, natuurlijk. Vooral voor hem zal de wedstrijd van zaterdag speciaal worden. Hij werd hier altijd door iedereen graag gezien en hij kon met iedereen overweg. Ik ben er zeker van dat de supporters hem een warm welkom zullen geven.”