“Die twee waren een liefdevol plaatje samen”: familie, vrienden en bekenden rouwen om onafscheidelijke Sanne en Hebe

In het Noord-Brabantse Vught heerste donderdag grote verslagenheid nadat de zorgbehoevende Hebe (10 ) en haar begeleidster Sanne (26) dood werden teruggevonden nadat ze twee dagen en twee nachten vermist waren. Aan het HebeHuis – een plek die speciaal voor Hebe werd opgericht – kwamen mensen bloemen, knuffels en tekeningen neerleggen. Nederland en iedereen die de afgelopen dagen meeleefde, is in rouw.