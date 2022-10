Arsenal plaatst zich voor volgende ronde met overwinning tegen PSV

Bij Arsenal stond Sambi Lokonga in de basis centraal op het middenveld. De Rode Duivel werd in de 67e minuut gewisseld voor Thomas Partey. Enkele minuten later maakte Xhaka, zijn compagnon op het middenveld, het enige doelpunt (71. 1-0). Yorbe Vertessen ontbrak bij PSV, dat alleen Ajax voor zich moet dulden in de Eredivisie.

Dankzij de overwinning plaatst het team van Arteta zich voor de volgende ronde. De wedstrijd werd op 15 september uitgesteld vanwege het overlijden van koningin Elizabeth. De Gunners, leider in de Premier League, hebben ook in de Europa League het maximum van de punten na vier wedstrijden, PSV blijft als tweede met 7 punten. In dezelfde groep staat FK Bodø/Glimt derde met vier punten, FC Zürich kon nog geen punten pakken.