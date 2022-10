Vastgelijmde wetenschappers in Volkswagen-showroom gaan tweede nacht in: “We kregen zelfs geen kom om te urineren”

Een groep van negen wetenschappers voert al twee dagen lang een klimaatactie in de showroom van de Autostadt-fabriek van Volkswagen in het Duitse Wolfsburg. De actievoerders hebben zich vastgelijmd aan de vloer om de kwalijke gevolgen van de CO2-uitstoot van de autosector aan te kaarten. Ze zijn niet te spreken over de manier waarop Volkswagen hen behandelt: “We kregen zelfs geen kom om op een fatsoenlijke manier ons gevoeg te doen.”

Negen leden van ‘Scientific Rebellion’ bezetten sinds woensdag de showroom van de Duitse Volkswagen-fabriek. De actievoerders lijmden zichzelf vast aan de vloer rond enkele peperdure, en vervuilende, Porsches.

De demonstranten, allen wetenschappers, kaarten de impact van de CO2-uitstoot door de autosector op de klimaatverandering aan en viseren Volkswagen omdat het de grootste speler, en bijgevolg vervuiler, is op de Europese markt. Ze willen hun actie pas staken als de regering gehoor geeft aan hun eisen: een snelheidsbeperking op de Duitse snelwegen en goedkoper openbaar vervoer. Volkswagen zelf moet volgens hen ook meer inspanningen leveren om de transportsector koolstofarm te maken. Sommige actievoerders zetten hun actie kracht bij door in hongerstaking te gaan.

De demonstranten gaan straks hun tweede nacht in, en dat in niet bepaald comfortabele omstandigheden. Volgens hen steunde de autofabrikant hun recht om te protesteren, maar werd de eerste avond alle licht in de showroom gedoofd en werd de verwarming uitgedaan. Bewakers zouden op willekeurige momenten in de nacht zijn langsgekomen met felle zaklampen die op hen werden gericht. Ze vinden het ook niet heus dat Volkswagen geen gehoor gaf aan hun vraag om “een kom om op een fatsoenlijke manier ons gevoeg te doen, terwijl we vastgelijmd zijn”. Dat schrijft Gianluca Grimalda, een sociale wetenschapper aan het onderzoeksinstituut van Kiel die zelf deelneemt aan de actie, op Twitter.

Volgens Grimalda krijgen de negen vastgelijmde actievoerders in de autohal steun van nog zes andere leden van Scientist Rebellion, maar zij kunnen niet naar binnen om hun strijdmakkers van eten of andere hulp te voorzien. “Wij kunnen ons eigen eten niet bestellen en moeten eten wat Volkswagen ons voorschotelt”, kaart Grimalda voorts aan.