Van vierde provinciale tot de Belgische top: dit is het succesrecept waarmee Wouter Vrancken álle Belgische competities mee domineert

In 2012 begon hij “als vriendendienst” bij een vierdeprovincialer, tien jaar later staat Wouter Vrancken met Racing Genk letterlijk aan de top van het Belgische voetbal. Op zijn prille trainerspalmares: vijf promoties in vijf verschillende reeksen en een Beker van België. Wat is het recept van dé coach van het moment ? Wij stelden de vraag aan mensen die – weliswaar op verschillende niveaus en op verschillende manieren – meeschreven aan het succesverhaal. Zij schrijven Vrancken minstens drie enorme kwaliteiten toe.