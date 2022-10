Wesley (36) krijgt plots gratis tickets, vluchten én hotel voor het WK voetbal in Qatar, net als twintigtal andere Belgen

Uit het niets kreeg Wesley Ceulemans (36), Rode Duivels-fan van het eerste uur uit Herk-de-Stad, dinsdag een bericht in zijn mailbox. De Belgische Voetbalbond. Of hij zin had in een gratis verblijf in Qatar? Ceulemans twijfelde niet. Hij trok sowieso naar het wereldkampioenschap voetbal in de Golfstaat. Hij had er twee jaar voor gespaard, zijn vlucht was geboekt. Maar dus even snel weer geannuleerd.

Want een twintigtal Belgen is uitverkoren om het evenement helemaal gratis bij te wonen. Met tickets voor de openingsmatch Qatar-Ecuador, voor de matchen van België in de groepsfase én met vluchten heen en terug en een hotel ter plekke. Als de Duivels het goed, mogen ze langer blijven. Zelfs tot de finale, is Ceulemans verzekerd.

Het zijn niet alleen Belgen. Het organisatiecomité van het WK nodigt uit elk van de 31 deelnemende landen twintig supporters uit. Noem het een charmeoffensief van de Qatarezen. Een offensief waar de Belgische Voetbalbond aanvankelijk niet van op de hoogte was. Het organisatiecomité had al een aantal individuele supporters gecontacteerd, toen de bond lucht kreeg van de actie. Dus liet de bond Qatar weten dat België werkt met de officiële Rode Duivels-fanclub 1895. Die werkt met een puntensysteem: wie vaak naar wedstrijden van de Rode Duivels gaat kijken, hoger op de ranglijst komt.

VIP-behandeling

“Dus hebben we de 40 hoogste op die lijst gecontacteerd, met de vraag of ze beschikbaar zijn en bereid zijn om te gaan”, zegt Pierre Cornez van de Voetbalbond. “Van die 40 zijn 19 namen overgebleven, die hebben we doorgegeven aan Qatar.”

Wesley Ceulemans: “Ik heb bevestiging gekregen van Qatar. Er is zelfs een speciaal visum aangemaakt. Het lijkt op een vipbehandeling, hé. Ze willen ervoor zorgen dat het WK écht gaat leven. In elk geval: ik kijk er enorm naar uit. Ik heb het WK in Rusland meegemaakt, dat was een feest van begin tot eind. En ik denk niet dat het in Qatar anders zal zijn. Trouwens, ik denk dat er verrassingen kunnen gebeuren met de Belgen, op sportief vlak. En hoe langer de Rode Duivels blijven, hoe langer wij mogen blijven.”