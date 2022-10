Duitsland nog steeds geïsoleerd in energiediscussie en pleit voor bijkomende Europese top over prijsplafond voor gas

Op de Europese top debatteren de staatshoofden en regeringsleiders al uren over voorstellen om de energieprijzen - en die van gas in het bijzonder - te beteugelen. Na een eerste reeks tussenkomsten blijkt de Duitse bondskanselier Olaf Scholz als enige niet te willen meegaan in het voorstel van de Europese Commissie om een correctiemechanisme uit te werken dat in noodgevallen een tijdelijk prijsplafond voor gas invoert.

De leiders onderhandelen op basis van het energiepakket dat de Commissie dinsdag op tafel legde. Een nieuwe referentie-index voor de prijs van vloeibaar aardgas, een tijdelijk, dynamisch prijsplafond voor de grootste gasmarkt van Europa, groepsaankopen en verplichte solidariteit tussen de lidstaten zijn daarvan de belangrijkste elementen. Bij groen licht van de Europese leiders en/of de ministers van Energie wil de Commissie alle voorstellen technisch uitwerken.

Een van de discussiepunten op de top is in welke mate van detail het debat moet worden gevoerd. Belgisch premier Alexander De Croo is een van de leiders die de conclusies wil beperken tot een algemene politieke oriëntatie, om de technische discussie aan de energieministers over te laten. Zij komen dinsdag bijeen. Echter, de Duitse kanselier Scholz blijft bij zijn punt dat wat hij als een ondoordacht prijsplafond op aardgas beschouwt Europa voor bevoorradingsproblemen kan stellen. Hij wil daarom liever geen ruimte voor interpretatie overlaten in de conclusies en opperde meteen het idee van een bijkomende Europese top om de discussie tot het gaatje te voeren.

“Scholz vreest dat Habeck met de andere landen meestemt”

Hier is de Europese besluitvormingsprocedure van belang. Op een top moeten de leiders hun conclusies namelijk in consensus aannemen, terwijl voor besluiten op een ministerraad Energie een gekwalificeerde meerderheid volstaat. Volgens een diplomatieke bron zou Scholz vrezen dat zijn land op de ministerraad in de minderheid gesteld wordt, of dat zijn groene minister Robert Habeck met de andere landen meestemt.

Het blijft afwachten hoe hard Scholz zich later op de avond opstelt. Omstreeks 21 uur gingen de leiders aan tafel voor hun diner en kon de energiediscussie verdergaan. In Duitse kringen wordt ontkend dat Berlijn geïsoleerd staat en dat het een grotere groep landen vertegenwoordigt. Ook Nederland wil dat het marktcorrectiemechanisme grondig onderzocht wordt, maar is dan weer niet a priori tegen een prijsplafond. De Hongaarse premier Viktor Orban zou zijn verzet dan weer laten vallen omdat hij zijn Russische gascontracten kan behouden.

Op basis van het debat wordt verder geschaafd aan de conclusies. België wil graag zo dicht mogelijk bij de Commissievoorstellen blijven - “een extreem goed pakket”, zei premier De Croo donderdagmiddag nog - en vermijden dat de discussie opnieuw helemaal wordt opengetrokken. De gedeeltelijke gezamenlijke aankoop van gas op de wereldmarkten zou wel al verworven zijn