Restaurantketen betaalt energierekening van nieuwe werknemers terug: “Slimme stunt, want bedrijf wint drie keer”

In de zoektocht naar nieuwe werknemers kondigt de Belgische restaurantketen Hawaiian Poké Bowl aan om eenmalig hun energievoorschot te betalen, al is het nog niet helemaal duidelijk hoe dat precies geregeld zal worden. “Met deze stunt kan het bedrijf niet alleen meer mensen aantrekken voor openstaande vacatures, het is ook gratis reclame én op lange termijn goed voor het imago”, zegt arbeidseconoom Stijn Baert.

Hawaiian Poké Bowl telt 24 vestigingen in ons land en één in Nederland en wil de komende zes maanden nog eens acht restaurants openen. De fastfoodketen is dan ook volop op zoek naar managers en restaurantmedewerkers. “Nieuwe kandidaten die rechtstreeks solliciteren én drie maanden vast in dienst zijn, krijgen één voorschotfactuur voor energie terugbetaald”, zegt CEO Mattijs Hermans. “Ook bestaande werknemers krijgen hetzelfde voordeel wanneer ze een nieuwe collega aanbrengen, zodat ze zich niet benadeeld voelen tegenover nieuwe werkkrachten.”

Het is nog niet uitgemaakt hoe dit concreet zal gebeuren. “We moeten nog bekijken of we de factuur zelf zullen betalen of het bedrag op het einde van de maand als extra loon uitkeren. We zijn wel van plan om financieel bij te springen, en geven dus geen waardebon. Het volstaat om de voorschotfactuur mee te nemen en als het factuuradres overeenkomt met het adres op hun contract, zullen wij zorgen dat die rekening terugbetaald wordt”, besluit Hermans.

Knelpuntberoep

Volgens arbeidseconoom Stijn Baert (UGent) past deze actie in de strijd om menselijk kapitaal die momenteel woedt. “In de jaren 80 moest werknemers vechten om een job, nu is het omgekeerd. Werkgevers concurreren met elkaar om nieuwe werkkrachten te vinden. Naast het loon pakken bedrijven steeds meer uit met voordelen die in de privésfeer liggen, zoals extra ouderschapsverlof en sportfaciliteiten tijdens de werkuren. Ook de energierekening betalen kan ervoor zorgen dat zij de strijd om mensen aan te trekken winnen van hun concurrenten.”

LEES OOK. Fernand Huts pleit voor energiecheques: “Kost niet eens zo veel geld”

De horeca kampt bovendien met het probleem dat niet al het personeel is teruggekeerd na de coronacrisis. “Er wordt veel flexibiliteit van hen gevraagd, ze werken vaak op ‘lastigere’ uren, een restaurantmedewerker is dan ook een knelpuntberoep. Firma’s moeten concurreren met al die andere horecabedrijven die ook op zoek zijn naar personeel, en dan proberen ze creatiever uit de hoek te komen. De energiekosten betalen kan, zeker in deze tijd, tot de verbeelding spreken van nieuwe sollicitanten, misschien meer dan een tijdelijke bonus. Terwijl het op het einde van de rit een vergelijkbare investering kan zijn, met een al bij al beperkt bedrag van één voorschotfactuur. Zeker als je weet dat het niet goedkoper zal zijn om iemand aan te werven via een interimkantoor.”

Daarnaast kan dit soort acties ook het imago van de werkgever versterken. “Als het werkt is dit een slimme stunt. Nieuwe werknemers krijgen zo de boodschap dat die werkgever goed zorgt voor zijn werkkrachten, ook als er in de toekomst misschien andere problemen opduiken. En de gratis reclame is natuurlijk mooi meegenomen.”