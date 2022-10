DE STEMMEN VAN ASSISEN. “Ze bewaarde het lichaam een jaar lang in de diepvries. Tussen de hondenbrokken”

Een jaar lang bewaarde Isabel Duthoit het lijk van haar vriend Japie in haar diepvries. Het leek even de perfecte moord, tot de politie binnenviel. Duthoit werd al veroordeeld voor de moord, maar deze week kreeg de Diepvriesmoord een staartje. Want de advocaat van de dader kocht haar huis op voor amper 50.000 euro, terwijl zij naar de gevangenis moest. Een prikje. En daarom staat de advocaat nu terecht voor oplichting.