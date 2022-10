Barcelona spoelt Clasico-kater weg met flitsende acht minuten en klassegoals van Robert Lewandowski

Met Frenkie de Jong in de basis duurde het even voordat Barcelona de Villarreal-defensie kraakte, maar toen ging het in ook hard. In acht minuten tijd scoorden Robert Lewandowski twee keer en ook Ansu Fati deed een duit in het zakje. Er zat een zeer mooie tussen bovendien. Bij de 2-0 krulde Lewandowski de bal heerlijk in de verre bovenhoek.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Na rust hield Villarreal de boel achterin wel gesloten, maar iets terugdoen zat er niet in voor de bezoekers, die na tien speelronden negende staan. Barcelona staat tweede. Drie punten achter Real Madrid en drie voor op Real Sociedad.