Bart De Wever sluit coalitie met Vooruit niet uit na 2024

De Wever kreeg de vraag van een student of hij in zee zou gaan met de socialisten na de verkiezingen. De N-VA-voorzitter begon met zijn mening over een samenwerking met Vlaams Belang te verduidelijken: een coalitie met de partij van Tom Van Grieken zal er niet komen, zei hij in gedekte termen. “Wie denkt dat ik een verborgen agenda heb, weet totaal niet waar ik voor sta, en weet al helemaal niet waar ik niet voor sta.”

Als conservatief en liberaal, “in die volgorde”, kijkt De Wever naar eigen zeggen naar CD&V en Open VLD om na 2024 mee te besturen. “De sociaaldemocraten zijn niet uitgesloten, zeker als ze de Deense lijn volgen, en dat lijkt de huidige voorzitter wel te doen. We zullen moeten kijken of 2024 ons deze luxe zal bieden.”

Cancelcultuur

De lezing in Leuven was de aftrap voor De Wevers studententournee door Vlaanderen. De politicus kwam naar Leuven voor een lezing met als titel “Hoe woke onze cultuur vernietigt”, met “woke en de cancelcultuur” als centrale thema. Net geen anderhalf uur praatte de N-VA-voorzitter over voorbeelden welke impact woke volgens hem heeft op de Vlaamse tradities, voor een volle Pieter De Somer-aula in Leuven met 800 studenten.

De Wever startte met voorbeelden uit de academische wereld, waar volgens hem wetenschappers niet meer terdege onderzoek kunnen uitvoeren, omdat ze slechts over bepaalde thema’s mogen nadenken. “Racisme lijkt het enige probleem aan het worden.”

Via de toiletten aan de UGent, schrijver Yuval Noah Harrari en zijn boek Sapiens ging het richting een betoog over slavernij, kolonialisme en standbeelden. Ook het klimaatprobleem, klimaatactiviste Anuna De Wever en de recente actie waarbij een schilderij van Van Gogh onder glas werd besmeurd met tomatensoep, passeerden de revue. Meerdere welgemikte sneren naar de media en kranten doorheen zijn toespraak ontbraken bovendien niet.

Volgens De Wever wijzen de “woke-aanhangers” met de vinger naar witte mannen. “Ik ben geen slachtoffer, maar ik laat mij geen daderschap aanpraten.”

Afsluiten deed De Wever met een quote van Ronald Reagan, naar wie hij opkijkt: “It’s a time for choosing”. “Het onbehagen bij mensen is nog nooit zo groot geweest. Het keren van het tij komt eraan: de vraag is of het een positieve of een negatieve draai zal worden?”

De studententournee van de N-VA-voorzitter passeert nog langs Kortrijk, Brussel, Gent, Hasselt en Antwerpen.