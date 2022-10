Fiscus vordert tientallen miljoenen terug van Belgisch voetbal

Het optreden van de fiscus is deels een gevolg van Operatie Zero, het gerechtelijk onderzoek dat in 2018 begon naar witwassen, omkoping, matchfixing en fraude aan de top van ons voetbal. In dat dossier raakte begin dit jaar bekend dat het federaal parket 57 verdachten voor de rechter wil voor hun aandeel in de dubieuze praktijken.

Intussen eist de fiscus 66,7 miljoen euro aan bijkomende belastingen, belastingverhogingen en boetes gevorderd in de voetbalsector, waarvan 7,2 miljoen euro btw. Het gaat om ­belastingen die sinds 2019 zouden zijn ontdoken. Die bedragen zullen nog stijgen omdat lang niet alle onderzoeken afgesloten zijn, zeggen bronnen aan De Tijd.

Slecht moment

De krant merkt op dat de claims op een slecht moment komen. Veel eersteklassers staat het water immers al aan de lippen en door fiscale miljoenenclaims dreigen ze kopje-­onder te gaan, zo blijkt uit een analyse van De Tijd. Op basis van de jaarrekeningen van de voorbije vijf jaar blijkt dat amper vier van de achttien eersteklasseclubs structureel winstgevend zijn: Racing Genk, Club Brugge, Sporting Charleroi en AA Gent. Anderlecht leed met 97 miljoen euro het grootste verlies over die vijf jaar. Voor Antwerp en OH Leuven is dat ongeveer 50 miljoen euro.