Eethuis in Wilrijk uitgebrand, parket bevestigt kwaad opzet: “Drie molotovcocktails naar binnen gegooid”

Wilrijk

Brandweer en politie rukten in de nacht van donderdag op vrijdag massaal uit naar de Schaliemolenstraat in Wilrijk. Daar woedde een hevige brand in een eethuis. Een bewoner van een bovengelegen appartement raakte bevangen door de rook en moest naar het ziekenhuis. Politie en parket gaan uit van kwaad opzet.