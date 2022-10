“Slechtste premier ooit” en “Welkom in Brittalië”: Britse kranten zijn genadeloos voor Liz Truss

De Britse kranten tonen vrijdag weinig genade voor Liz Truss, die donderdag een einde maakte aan haar lijdensweg en het kortste premierschap in het land ooit. “De slechtste premier die we ooit gehad hebben” die “enkel goed was om ons eraan te herinneren hoe een echte leider eruitziet”, klinkt het in de tabloids. Maar er is ook al meteen veel aandacht voor haar mogelijke opvolger: Boris Johnson haalt zelfs bijna evenveel voorpagina’s als zijn opvolgster. Van “Boris vs. Rishi: gevecht voor de ziel van de Tories” over “Het kan toch niet?” tot zelfs een “complot om zijn terugkeer naar de macht te verijdelen”, lezen we. Al hebben sommigen de buik vol van de Conservatieve onderonsjes, en eisen ze meteen verkiezingen.

“Het bittere einde”, kopt The Guardian nog enigszins clement.

© The Guardian

Dan is Metro minder vergevingsgezind: “De slechtste premier die we ooit gehad hebben”, kopt de gratis krant.

© Metro

The Economist vergelijkt het trotse Groot-Brittannië dan weer met het immer politiek rumoerige Italië, bij een cartoon van Truss gehuld in Italiaanse clichés: de premier zelfs als Romeinse legionair, met een pizza als schild en een vork spaghetti als lans. De titel: “Welkom in Brittalië”.

© The Economist

Bij lezen we dan weer een zinspeling op een bekende film met de titel “Gone in 44 days”, “Weg in 44 dagen”.

© i

De Daily Star stopt Truss zelfs helemaal onder de grond: “Lettuce rejoice”, “Laat ons verheugen”, klinkt het in een woordspeling op de krop sla waarvan de tabloid een tijdlang een livestream op het internet verzorgde, en die het langer volhield dan de premier. “Dappere groente houdt het langer vol dan Lettuce Liz die het begeeft onder politieke hitte”, lezen we verder op deze “historische souvenir editie” met een krop sla met een blonde pruik op de cover. “God save the lettuce!” is zelfs de “gedachte van de dag”.

© Daily Star

Bij de Daily Mail klinkt het genadeloos dat Truss “een rampzalig folietje was, dat enkel goed was om ons eraan te herinneren hoe een echte leider eruitziet”. En denken ze al aan de opvolging: “Boris vs. Rishi: gevecht voor de ziel van de Tories”, schrijft de tabloid.

© The Daily Mail

U dacht dat Boris Johnson politiek begraven was? Vergeet het: de ex-premier haalt zelfs bijna even vaak de cover van de Britse kranten als zijn opvolgster. Bij de Daily Telegraph begint schijnbaar zelfs al de herverkiezingscampagne van Johnson: “Ik kan de partij redden van een zware verkiezingsnederlaag”, klinkt het.

© Daily Telegraph

Ook bij The Sun klinkt het dat “Nu rampzalige premier Liz opstapt” er “geen seconde langer verspild kan worden aan deze achterlijke burgeroorlogen” bij een foto van “BoJo” en de quote “I’ll be back!”, “Ik kom terug!”, de woorden van Johnson toen hij ontslag nam.

© The Sun

“Nu Truss opstapt… de GROTE vraag is: kan ex-premier genoeg parlementsleden vinden om zijn terugkeer te steunen”, schrijft de Daily Express. “Het kan niet, toch? Keert Boris terug naar Nummer 10?”, titelt de rechtse tabloid “Boris Johnson zou op de rand kunnen staan van een sensationele terugkeer naar het premierschap. Hij is veruit de grote favoriet van de gewone partijleden om over te nemen van Liz Truss, maar zijn medestanders vrezen een complot om zijn terugkeer naar de macht te verijdelen”, klinkt het.

© Daily Express

In de peilingen ligt oppositiepartij Labour mijlenver voor op de Conservatieve Partij, maar naar verwachting kiest de regeringspartij straks gewoon zelf wie de nieuwe leider en dus premier wordt. Tot ergernis van veel Britten, die zich vragen stellen bij die weinig democratische praktijk. Ze worden door gesteund door de linkse tabloid The Daily Mirror. Die titelt in gigantische letters “VERKIEZINGEN NU” op haar cover.