Eerste najaarsgolf is op zijn retour, maar Van Gucht verwacht nieuwe stijging van coronabesmettingen

De eerste ‘Covid-najaarsgolf’ lijkt ondertussen op zijn retour in ons land. Dat zegt viroloog Steven Van Gucht vrijdag. Het aantal besmettingen is de voorbije periode met bijna een vijfde afgenomen en ook het aantal ziekenhuisopnames blijft stabiel, blijkt uit de recente cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Van Gucht verwacht de komende weken echter een nieuwe stijging van de cijfers.

Tussen 11 en 17 oktober werden dagelijks 2.528 coronabesmettingen vastgesteld, een daling met 18 procent op weekbasis. Het reproductiegetal, dat aangeeft in welke mate de epidemie in kracht toe- of afneemt, bedraagt momenteel 0,883. Dagelijks werden gemiddeld 12.070 coronatests afgenomen, bijna een kwart (22,8 procent) bleek positief.

Bij de werkende bevolking ligt de veertiendaagse incidentie wel 44 procent hoger dan in de vorige periode. Het gaat dan vooral om de sectoren met klassiek een hoog aantal besmettingen door veelvuldig nauw contact van hun personeel met andere mensen, zoals de zorg, de lagere en middelbare scholen en de sociale sector. Daarnaast valt nu ook een stijging bij het personeel in verschillende openbare sectoren en productiebedrijven op.

Van Gucht onderstreept vrijdag dat de eerste najaarsgolf stilaan zijn retour heeft bereikt, maar waarschuwt dat de besmettingscijfers de komende weken opnieuw kunnen stijgen, gezien de opkomst van de BQ.1-variant. Hij benadrukt verder dat België internationaal gezien een goede opkomst noteert wat betreft de boostervaccinatie. “Maar het kan nog beter bij risicogroepen, in het bijzonder in Brussel, waar de vaccinatiegraad meer dan twee keer lager is dan in Vlaanderen”, klinkt het. “Ook de griepvaccinatie is ondertussen van start gegaan. Het griep- en Covid- vaccin kunnen zonder probleem op hetzelfde moment toegediend worden.”

Het aantal ziekenhuisopnames is in de periode van 14 tot 20 oktober gestabiliseerd. Dagelijks worden nog zowat 111 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. In totaal liggen nu 1.509 mensen met een coronabesmetting in de Belgische ziekenhuizen (+ 1 procent), 76 coronapatiënten liggen op de afdelingen intensieve zorg (+13 procent).

Dagelijks overlijden nog gemiddeld 9 mensen overleden aan de gevolgen van een coronabesmetting, een toename van 3 procent ten opzichte van de week daarvoor. Dat brengt de dodentol in België op 32.846 overlijdens sinds het begin van de pandemie in maart 2020.

In totaal hebben bijna 3,2 miljoen Belgen een twee boosterprik tegen het coronavirus gekregen, goed voor zowat 34 procent van de totale volwassen Belgische bevolking. Dit komt neer op 41 procent van de 50- tot 64-jarigen, 66 procent van de personen tussen 65 en 84 jaar en bijna 70 procent van de 85-plussers.