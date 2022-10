Toch excuses voor horrortackle: Timothy Derijck geeft fout toe na het zien van de beelden: “Sorry Fabio Silva en Anderlecht”

Zulte Waregem-Anderlecht stond bol van de opmerkelijke scheidsrechterlijke beslissingen. Een daarvan was de gele kaart voor Zulte Waregem-verdedigerTimothy Derijck (35) bij zijn zware strafschopovertreding op Fabio Silva in de 33ste minuut. Aanvankelijk deed Derijck het af als een niemendalletje dat zelfs geen strafschop of geel verdiende, maar na het zien van de beelden kwam hij daarop terug en excuseerde zich via Instagram.

Het siert Timothy Derijck dat hij na het zien van de beelden en het zakken van de adrenaline terugkwam op het flashinterview dat hij bij de rust gaf. Derijck was er goedkoop vanaf gekomen met een gele kaart terwijl hij op de enkel van Fabio Silva was gaan staan, een overtreding die rood had verdiend. “Als dat überhaupt geel is of rood, dan moeten wij als Belgisch voetbal eens naar de andere competities kijken. Dat is nooit penalty”, zei Derijck halfweg voor de camera.

Maar via Instagram is hij teruggekomen op zijn woorden. “Het moment dat je denkt dat het niet erg is tot je de beelden ziet”, schreef Derijck bij een herhaling van de overtreding. “Sorry Fabio Silva, Anderlecht en Eleven Sports. #Geefjefoutentoe.”