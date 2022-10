Marc Gadisseur betaalde met het geld van zijn gedupeerden onder meer een luxevilla met zwembad in Kapellen.

Antwerpen

Een villa in Mallorca, een zwembad in Kapellen, een stoet dure auto’s, een luxejacht in Spanje en een slagerij voor zijn zoon. Als eenvoudige advocaat liet Marc Gadisseur het breed hangen met het geld van zijn cliënten. Het Antwerpse parket wil Gadisseur nu voor de rechter brengen wegens het oplichten van 84 gedupeerden, die hij ruim 10 miljoen euro afhandig zou hebben gemaakt.