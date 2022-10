“Welke misdaad had hij gepleegd dat jullie 24 kogels in zijn maag moesten pompen?”: 17-jarige jongen doodgeschoten tijdens protest in Iran

In de Iraanse stad Mashhad is een 17-jarige schooljongen doodgeschoten door de politie tijdens protesten tegen het regime. Dat meldt de BBC.

Abolfazl Adinezadeh ging op 8 oktober mee betogen tegen de dood van een jonge vrouw, die vermoedelijk overleed als gevolg van politiegeweld. Een dag later kregen zijn ouders te horen dat ze hun zoon moesten komen ophalen in een politiekantoor, maar toen ze daar aankwamen, bleek dat de jongen overleden was.

Volgens de overlijdensakte overleed de 17-jarige aan lever- en nierschade als gevolg van zogeheten ‘birdshot’, een soort munitie voor een shotgun dat vooral gebruikt wordt in de jacht. Een dokter schat dat het dodelijke schot werd afgevuurd vanop minder dan één meter afstand. In een video op sociale media is de begrafenis van de jongen te zien. “Welke misdaad had hij gepleegd dat jullie 24 birdshot in zijn maag moesten pompen?”, roept de vader van de jongen daarin.

De Iraanse veiligheidsdiensten waren aanwezig op de begrafenis, en dwongen sommige aanwezigen om videobeelden gemaakt met hun smartphones te verwijderen. Zijn ouders werden naar verluidt dan weer onder druk gezet om te beweren dat hun zoon lid was van de Basij-militie, zodat men kon insinueren dat hij was gedood door betogers.

Volgens de Verenigde Naties gebruikt het Iraanse regime “regelrecht geweld”, “willekeurige arrestaties” en “detentie van kinderen” om te protesten de kop in te drukken. Volgens sommige bronnen zouden al 23 kinderen om het leven zijn gekomen tijdens betogingen.