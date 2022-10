Allereerste winnaar ‘Mijn restaurant’ opent 10 jaar na faillissement weer eigen zaak: “Ik heb door die energieprijzen wel wat schrik”

Wambeek

De Kwizien Brut foodtruck waarmee Jelle Temmerman (41) de afgelopen jaren de regio doorkruiste is niet meer. De Ternattenaar, die zich de allereerste winnaar van het televisieprogramma ‘Mijn restaurant’ mag noemen, bakt voortaan pizza’s op een vaste stek in Wambeek. “Toegegeven, ik heb door die energieprijzen wel wat schrik”, zegt Jelle. “Maar het vertrouwen dat het zal lukken, is zoveel groter.”