Gecrashte tankwagen in Mexico doet spoorweg en nabijgelegen woonwijk in vlammen opgaan

In Aguascalientes, een stad in centraal-Mexico, heeft de bestuurder van een tankwagen heel wat ravage veroorzaakt. De bestuurder wil een overweg oversteken, maar crasht: de lekkende brandstof vat vlam en hult de buurt in vlammen en dikke rook. Meer dan 1.000 personen moesten geëvacueerd worden, zeker 300 huizen raakten zwaar beschadigd door de brand.