Koni De Winter kijkt met Empoli moederclub Juventus in de ogen: “De bondscoach volgt me, ik geloof in Qatar”

Koni De Winter (20) staat voor een speciale wedstrijd: hij kijkt in Italië met Empoli moederclub Juventus in de ogen. De verdediger wil de komende weken knallen, want: “Ik heb het WK nog niet opgegeven.”

Een uitleenbeurt zonder aankoopoptie aan Empoli: Koni De Winter stemde ermee in om speelminuten te maken in de Serie A. De laatste weken lukt dat aardig – hij zit aan vijf basisplaatsen – en de verwachting is dat hij zijn plek behoudt: De Winter krijgt erg veel complimenten. Ook tegen moederclub Juventus wordt hij in de ploeg verwacht: “Het wordt bijzonder. Ik ga proberen me niet van deur te vergissen. (lacht) Ik geloof in een goed resultaat. We staan in de middenmoot, maar moeten punten blijven pakken om snel veilig te zijn. Ook tegen Juventus.”

De Winter is blij over zijn seizoen tot dusver. “Het heeft even geduurd voor ik me comfortabel voelde op het veld, maar het gaat steeds beter. Week na week groei ik. De Serie A is een complexe competitie, er is geen betere plek om me te ontwikkelen als verdediger. Want vergeet niet dat het de doelstelling is om op korte termijn een vaste waarde te worden bij Juventus. Dat is de droom, daar werk ik naartoe. Of dat al voor volgend seizoen is? Dat weet ik niet. Ik ga in principe terug naar Juventus in de zomer, dan zien we wel.”

Dichterbij is het WK in Qatar. De Winter mocht al meetrainen met de Rode Duivels, maar op een echte selectie is het nog wachten. Zeno Debast van Anderlecht proefde wel al van het echte werk. “Ik ben gelukkig voor hem”, aldus De Winter. “Maar tegelijk denk ik: ‘Dat wil ik ook.’ Ik heb het WK nog niet opgegeven, het zou prachtig zijn, zeker met deze generatie. Ik weet dat de bondscoach me volgt. Als ik goed presteer in Italië, dan hou ik rekening met een oproepingsbrief voor Qatar. Ik geloof dat het kan.”