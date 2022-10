Hoofd van Britse reddingsdienst getuigt over horrortaferelen op Kanaal: “Soms gooien moeders hun baby’s naar onze bemanning”

Volgens Ling is bijna elke reddingsactie dezer dagen een amalgaam van chaos, paniek en geschreeuw, wanneer nog maar eens een groep migranten gered moet worden vanop een amper zeewaardig bootje. “Het gaat om heel ondeugdelijke, slecht gebouwde rubberen bootjes met mannen, vrouwen en kinderen in heel moeilijke omstandigheden, die één van de drukste scheepvaartroutes ter wereld proberen over te steken. Het is dan ook geen wonder dat onze diensten telkens bijzonder paniekerige groepen mensen treft.”

“We zien dat vrouwen en kinderen vaak beschutting zoeken in het midden van de bootjes met de mannen op de zijkant, met bijzonder weinig verschil tussen de waterlijn en de bovenkant van de bootjes, zodat er altijd het risico is dat de boot zinkt en iedereen in het water belandt”, aldus Ling. “De bootjes zijn vaak gevuld met een mengeling van zeewater, brandstof en braaksel. Het is erg chaotisch, met geschreeuw en paniek, met moeders die hun baby’s in de lucht steken en soms zelfs naar onze bemanning gooien. We hebben oude vrouwen gezien die bidden, en kinderen die afleveringen van Peppa Pig te zien krijgen op smartphones, om hen af te leiden.”

Volgens Ling houdt zijn personeel dan ook vaak trauma’s over aan hun reddingsacties. “Het gaat om heel complexe situaties, waarin ze die mensen snel moeten kalmeren. Die constante blootstelling aan paniek treft hen.” De redders worden zelfs getraind in wat ze moeten doen als ze tientallen dode vluchtelingen aantreffen in het water. “Onze grootste angst is niet of dat gebeurt, maar wanneer”, klinkt het.