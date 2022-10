Zinho Gano ontpopt zich opnieuw tot matchwinnaar voor Essevee: “Deze club hoort in eerste klasse thuis”

Het waren helse omstandigheden waarin Zulte Waregem zich naar een onwaarschijnlijke 3-2 overwinning knokte. Na het laatste fluitsignaal van ref Laforge volgde evenwel het delirium: “Dit is in de degradatiestrijd een heel belangrijke zege maar het is zeker nog niet voorbij. Zondag wacht er ons alweer een heel belangrijke wedstrijd op bezoek bij Oostende”, aldus supersub Zinho Gano.

“We hebben het plan perfect opgevolgd”, glunderde Zinho Gano na afloop. “Het laatste half uur was het natuurlijk wel vechtvoetbal maar ook dat hebben we perfect gedaan. In voetbal moet je nu eenmaal tot de allerlaatste seconde knokken. Dat is vandaag nog maar eens bewezen want we beslissen de match in de toegevoegde tijd.”

Door deze tweede opeenvolgende zege is Essevee meteen ook niet meer alleen de enige eigenaar van die vervelende rode lantaarn: “Weg van die laatste plaats, dat is een wereld van verschil. Dit is in de degradatiestrijd een heel belangrijke zege maar het is zeker nog niet voorbij. Zondag wacht er ons alweer een heel belangrijke wedstrijd op bezoek bij Oostende”, toont Gano zich meteen alweer bij de les.

De partij van zondagavond aan zee, wordt er dan ook eentje met een enorme inzet. Zulte Waregem kan in Oostende opnieuw een grote stap zetten in de richting van het behoud: “Dit is een onverwachte zege maar volgens mij ook wel heel verdiend. Het is tot nu toe al een ideale week geweest voor ons. Deze club hoort in eerste klasse thuis. Het is aan ons, de spelers en de staf, om dat te realiseren. Op enkele dagen tijd springen we van vijf naar elf punten. Dit is een heel belangrijke overwinning maar de weg is nog heel lang. Dat beseffen we.”

“Een echte Gano-goal”

“Het terrein was heel moeilijk bespeelbaar: het was echt knokken”, zuchtte de aanvaller. De massale regenval toverde de grasmat aan de Gaverbeek dan ook om in een moeras. “Ik ben heel trots op dit team: zoveel grinta dat ze toonden, prachtig om te zien. We hebben ook gewoon de kwaliteiten, dat zag je in Kortrijk na rust. De derby was belangrijk maar nu hebben we ook de bevestiging beet. Op de koop toe komen we twee keer van een achterstand terug, daaraan merk je dat er veel mentaliteit zit in deze groep.”

Voor Gano leverde de zege ook opnieuw een persoonlijk succesje op: “Dit was een echte Gano-goal dankzij een perfecte voorzet van Ciranni; op training hebben we al veel zulke goals gemaakt”, glunderde de ‘verloren zoon van Essevee’. “Iedereen kent mijn kwaliteiten in de zestien. De afgelopen periode was niet makkelijk voor mij maar ik ben altijd keihard en professioneel blijven werken zodat ik klaar zou staan als het moment zich aanbood. Het is nu zover: vorige zaterdag al op bezoek bij Kortrijk en nu hier vandaag voor eigen fans. Een pintje drinken? Nee, geen bier voor mij maar we zullen toch een klein feestje bouwen.”