Tram rijdt in op bus in Antwerpen: tram getakeld, dienstverlening verloopt opnieuw normaal

Antwerpen

Ter hoogte van de Belgiëlei en de Lange Leemstraat in Antwerpen ontspoorde vrijdagochtend tram 15 richting Linkeroever. Door een technisch probleem met een wissel is de tram per ongeluk rechts afgeslagen en ingereden op een lijnbus. Twee personen krijgen medische zorg. De tram is intussen getakeld. De dienstverlening van De Lijn verloopt opnieuw normaal en de verkeershinder neemt af..