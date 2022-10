“Het zou gewetenloos zijn”: moet Liz Truss toelage van 115.000 pond voor ex-premiers krijgen?

In het Verenigd Koninkrijk wordt Liz Truss, die donderdag haar ontslag gaf als premier, uit verschillende hoeken opgeroepen om de toelage voor ex-premiers af te wijzen. Hoewel Truss amper 45 dagen aan het roer stond van de Britse regering, heeft ze toch recht op de 115.000 pond die Britse regeringsleiders krijgen wanneer ze afzwaaien.

Het zou een “bittere nasmaak” achterlaten als Truss de vergoeding toch zou aanvaarden, aldus oppositiepartij Liberal Democrats. “Liz Truss zal altijd bekendstaan als de ‘50 dagen-premier’. Op geen enkele manier mag ze hetzelfde bedrag krijgen als haar voorgangers, die allemaal ruim twee jaar in functie waren”, zegt Christine Jardin, kabinetswoordvoerder van de liberalen. “Om de zaken nog wat erger te maken, is de nalatenschap van Truss een economische ramp”, aldus Jardin, die Truss gewetenloos noemde als ze het bedrag toch zou opstrijken.

De vergoeding werd in 1991 in het leven geroepen na het aftreden van Margaret Thatcher, om politici te ondersteunen bij het uitvoeren van hun publieke taken na premierschap.