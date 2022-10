Willebroek verspreidt ‘anticonceptiepillen’ voor te grote duivenpopulatie

De gemeente Willebroek gaat een soort anticonceptiepillen voor duiven verspreiden in voedingsdispensers op straat. Het gemeentebestuur hoopt daarmee de te grote lokale duivenpopulatie terug te dringen. De pil “heeft verder geen andere gevolgen voor de gezondheid van de duiven”, klinkt het.

Sinds enkele jaren huist volgens het gemeentebestuur een te grote duivenpopulatie in Willebroek. De vogels berokkenen schade aan het openbaar domein en brengen overlast mee voor bewoners, klinkt het. De gemeente nam eerder al maatregelen zoals een plastic zuil als vogelverschrikker (aan de kerk van Tisselt) en pinnetjes of draad op verschillende monumenten en objecten zodat duiven ze niet als rustplaats kunnen gebruiken. Daarnaast wordt duivenpoep regelmatig verwijderd van het openbaar domein.

“Deze maatregelen bleken effectief, maar hebben een heel lokale impact”, zegt schepen van Dierenwelzijn Bavo Anciaux (Open VLD). “Om een ruimer gebied te bereiken, gingen we op zoek naar een ander systeem om de algemene duivenpopulatie in te perken.”

Het gemeentebestuur hoopt nu de oplossing te hebben gevonden met voedingsdispensers die duivenvoer verspreiden dat is behandeld met het product R-12. “Dat is een soort anticonceptiepil voor duiven”, zegt Anciaux. “Het product zorgt enkel voor anticonceptie, maar heeft verder geen andere gevolgen voor de gezondheid van de duiven. Het zorgt er net voor dat duiven gezond voedsel binnenkrijgen, waardoor hun gezondheid erop vooruit gaat. Het effect is ook volledig omkeerbaar.”

De voedingsdispensers komen op het August Van Landeghemplein en op het plein aan de Vredesbrug. Ze verspreiden een keer per dag voer specifiek voor duiven, klinkt het.