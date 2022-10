Man (45) die zich verschanste in appartement in Blankenberge na schietincident opgepakt

Een gewapende 45-jarige man die zich in zijn appartement in de in de L. Dujardinstraat in Blankenberge verschanst had na een schietincident waarbij een 38-jarige vrouw geraakt werd in haar been, is opgepakt. De afgezette straten rond het gebouw zijn weer vrijgegeven.

De speciale eenheden van de politie waren vrijdagmiddag toegekomen aan het appartement, samen met de lokale politie. “We hebben een perimeter ingesteld”, zei Jan Maertens van de lokale politie. “De speciale eenheden zullen hun taak doen, onze mensen hebben nu hun posities ingenomen.” Rond 15.15 uur slaagden die erin om de man op te pakken. Hij werd meegenomen naar het politiecommissariaat in Blankenberge. De afgezette straten in de buurt werden meteen weer vrijgegeven, de situatie is volledig onder controle.

© jve

Agenten van de speciale eenheid zijn ter plaatse. — © rr

“Er is al meermaals miserie geweest met die gast”, zegt Olivier Devlieghere, die in het gebouw woont. “Iedereen heeft hier schrik van hem. In het verleden kroop hij hier al eens naakt van balkon naar balkon. Hij heeft ook al auto’s beschadigd. De politie moest al meermaals tussenkomen, maar ondertussen woonde hij hier wel nog.” Het parket bevestigde dat vrijdagavond: de man was al gekend bij de politie.

Olivier Devlieghere, die in het gebouw woont. — © jve

Vrouw neergeschoten

Het incident startte vanochtend rond 10 uur in de buurt rond de Grote Markt in Blankenberge, waar de L. Dujardinstraat ligt. De 45-jarige man opende daar het vuur op een 38-jarige vrouw uit Bredene. Verschillende buurtbewoners hoorden daarbij een knal. Volgens het parket werden vijf schoten gelost en raakte één daarvan de vrouw, een kennis van de schutter, in de bil.

Getuigen zagen hoe een man de vrouw op een aanpalend pleintje probeerde recht te helpen. Daarop hebben omstaanders de hulpdiensten verwittigd. De vrouw is niet in levensgevaar, meldt het parket, en wordt verzorgd in het ziekenhuis.

De schutter verschanst zich in deze woning (links) op de derde verdieping. Politie heeft de buurt afgezet. — © jve

Het schietincident is waarschijnlijk drugsgerelateerd. Het slachtoffer woont in hetzelfde gebouw als de verdachte, die zich dus urenlang verschanste in dat gebouw. De verdachte is gekend voor drugsfeiten. Hij was in het bezit van een vuurwapen en dus gevaarlijk. In het verleden waren er al meerdere incidenten in het gebouw, voornamelijk met de verdachte als betrokkene.

Met getrokken geweren wachten agenten aan het appartementsgebouw waar de 45-jarige man zich verschanst heeft. — © jve

De precieze omstandigheden en de aanleiding voor de feiten moeten nog onderzocht worden, aldus het parket. Wellicht zaterdag zal de verdachte voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter.

Sonja Berben is uitbaatster van café ‘t Pleintje, waar heel wat bewoners wachtten tot ze weer naar hun appartement mogen. “Die gewonde vrouw kwam hier uit de straat gewandeld en ging op een bankje zitten. Ondertussen kwam een kennis om de straatnaam vragen, want hij was een ambulance aan het bellen. Het slachtoffer is nog op eigen kracht in de ziekenwagen kunnen stappen.” En zo is er heel wat opschudding in het volkscafé, waar de klanten de situatie op de voet volgen. Want het café ligt in de perimeter en heeft zicht op het bewuste gebouw. “Leuk is anders, het mag snel achter de rug zijn.”

Sonja Berben. — © jve

© jve