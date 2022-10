Yannick Ferrera vindt een nieuwe uitdaging in Cyprus en is de nieuwe coach van Omonia Nicosia

Onze landgenoot zat zonder club sinds zijn vertrek in januari bij het Saoedische Al-Fateh. Ferrari was er 2,5 jaar hoofdcoach. Al-Fateh was zijn eerste buitenlands avontuur als hoofdcoach. Voordien was hij in ons land T1 bij Charleroi, STVV, Standard, KV Mechelen en Waasland-Beveren.

Omonia Nicosia staat na zeven speeldagen teleurstellend zevende in de Cypriotische hoogste klasse, met negen punten. De Noord-Ier Neil Lennon werd door de tegenvallende resultaten dinsdag aan de deur gezet.

De club uit de Cypriotische hoofdstad rekende afgelopen zomer in de play-offs van de Europa League in twee duels makkelijk af met AA Gent (uit: 0-2 en thuis: 2-0). In de groepsfase loopt het niet met vier nederlagen in evenveel duels. Omonia staat zo onderaan in een groep met Real Sociedad (12 ptn), Manchester United (9 ptn) en Sheriff Tiraspol (3 ptn).

Afgelopen zomer haalde de club nog Roman Bezus op bij AA Gent en ook Jan Lecjaks (ex-Anderlecht) en Mix Diskerud (ex-AA Gent) voetballen er. (belga)