Peter Balette wil zondag weer plaatsmaken op Gentse bank: “Het voetbaldier Hein Vanhaezebrouck intomen? Dat is niet mogelijk”

Na de nieuwe opdoffer op bezoek bij Union, moet AA Gent zich zondag alweer zien te herstellen wanneer Seraing op bezoek komt in de Ghelamco Arena. Assistent Peter Balette hoopt dat Hein Vanhaezebrouck dan opnieuw zijn vertrouwde plek op de Gentse bank zal innemen: “Hij begint meer en meer de strijd te winnen tegen zijn virale infectie. Het voetbaldier Hein Vanhaezebrouck intomen? Dat is niet mogelijk.”

Vrijdagochtend was het uiteindelijk toch nog Peter Balette die afzakte naar de perszaal in de Ghelamco Arena. De Limburger stond er de pers te woord maar had vooral ook goed nieuws te melden over de gezondheid van zijn hoofdcoach: “De kans dat Hein zondag tegen Seraing op de bank zit, stijgt dag na dag. Hij begint meer en meer de strijd te winnen tegen zijn virale infectie en ik hoor van de dokter en ook van hem zelf dat het al een beetje beter gaat met hem. Dat is voor Hein wellicht genoeg om de koe met de hoorns te vatten.”

“Het voetbaldier Hein Vanhaezebrouck intomen? Dat is niet mogelijk”, grijnst Balette die duidelijk uitkijkt naar de terugkeer van Vanhaezebrouck. “Dat is nu eenmaal zijn aard en hij is zo begaan met alles. Ook bij de nabespreking zullen we hem ongetwijfeld opnieuw aan het woord horen. Tot vandaag is hij wel nog niet op het veld geweest, maar waarschijnlijk zal hij vandaag wel al op de club aanwezig zijn. In een voorafgaand overleg zullen we dan nog bekijken of hij al dan niet de training zal leiden.”

Vraagtekens achter enkele spelers

Ondertussen is het ook afwachten welke spelers al dan niet fit raken voor de partij tegen Seraing. Op bezoek bij Union liepen de Buffalo’s flink wat schade op. Zo staat er een groot vraagteken achter de inzetbaarheid van enkele spelers: “Iedereen is gisteren op de club geweest voor verzorging. Ik kan alleen maar zeggen dat Julien De Sart niet dezelfde blessure heeft als die waar hij net van hersteld is (pubalgie en adductoren).”

Dieper wilde Balette niet ingaan op de speelkansen van de middenvelder, die pas terug is na een maandenlange revalidatie en daarbij duidelijk gemist werd door de Buffalo’s: “We zullen hem dag per dag, uur per uur opvolgen. We volgen het heel kort op. Deze ochtend had ik al contact met de dokter. Die ziet Julien zo meteen nog en dan zullen we kunnen inschatten hoe Julien de nacht heeft doorgebracht en hoe hij zich vandaag voelt. Dat geldt ook voor de andere jongens.”

Vraag blijft evenwel of andere jongens zoals Owusu, Okumu, Odjidja en Samoise tijdig fit raken. “Na de training van vandaag zullen we een update bezorgen aan jullie. Het is echter nog te vroeg om te zeggen dat deze of gene speler er al dan niet bij is. We moeten nog even geduld oefenen”, aldus Balette, die ook wel beseft dat zijn team woensdagavond ook mentaal flink heeft moeten incasseren. “Uiteraard heerste er gisteren geen hoerastemming. Die nederlaag kwam echt hard aan. We hadden gehoopt dat onze twee overwinningen tegen Eupen en Mechelen een vervolg zouden krijgen op bezoek bij Union. Dat is niet gelukt.”

Ondanks die nieuwe teleurstelling blijft Balette positief gestemd: “Wij geven de moed niet op. Vorig jaar hebben we ook moeilijke tijden gekend. Vandaag steken we de hoofden bij elkaar en we zullen nogmaals moeten reageren. Dat hebben we al enkele keren moeten doen na mindere resultaten, zoals in Europa. Dat hebben we ook telkens gedaan, dus er zit zeker nog drive in deze groep. Ik denk en voel dat dit nu ook weer meteen aanwezig is.”

“Ik merkte dat jongens kritisch waren voor zichzelf”

Tegelijk voelt Balette dat er ook mentaal iets aan het bewegen is in de Gentse spelersgroep: “Ik merkte dat jongens kritisch waren voor zichzelf. Dat is ook belangrijk. Die zelfreflectie was duidelijk aanwezig bij heel wat spelers en dat vind ik heel positief. Er werd niet alleen naar anderen gewezen. Dat geldt ook voor iedereen rond de spelers: kritisch zijn voor jezelf maar toch met de borst vooruit!”

“Als je merkt dat iemand zelfkritiek uit, moet je die ook steunen. Bepaalde spelers weten dat ze hun verwachte niveau niet halen. Daarvoor zullen ze hard moeten werken. Dat is dan weer onze opdracht: hen steunen in die weg terug. Ik heb zeker geen negatief gevoel naar de reactie van de groep toe. Dat had ook anders kunnen zijn met onderlinge verwijten. Dat was zelfs al onder de rust merkbaar. Toen werd al gezegd dat het beter moest maar wie dat zei, bleef zeker ook niet blind voor zijn eigen fouten.”

Meer dan ooit verwacht de blauw-witte achterban dat de sterkhouders in de Gentse kleedkamer opstaan en het team op sleeptouw nemen. Volgens Balette gebeurde dit al eerder: “Na onze mindere resultaten in Europa tegen bijvoorbeeld Djurgarden. Toen merkte ik in aanloop naar de matchen tegen Eupen en KV Mechelen dat bepaalde mensen nadrukkelijker aanwezig waren in de kleedkamer. Dat wordt ook van hen verwacht maar we mogen de verantwoordelijkheid niet alleen bij die vier mensen leggen. Dan komen we nog tekort. Het moet een collectief zijn van spelers en staf om een antwoord te geven.”

Dit weekend dreigen jongens zoals De Sart en Odjidja evenwel afwezig te zijn en dan is het toch weer uitkijken naar wie dan de handschoen opneemt: “Als we ervaren sterkhouders moeten missen, maakt dat de opdracht zeker niet makkelijker. Dan moeten ook andere spelers opstaan en het voortouw durven opnemen”, werpt Balette een nieuwe uitdaging op voor de jongere garde in de Gentse kleedkamer. “Enkel op die manier kun je je opnieuw profileren. Dat vragen we ook naar de spelersgroep toe. Er moet meer output komen naar ons en naar de fans toe. Dat gebeurt ook bij andere ploegen!”