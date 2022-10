Cristiano Ronaldo werd door Erik ten Hag bij Manchester United uit de selectie gezet: “Ik moet de normen en waarden beschermen”

“Ik ben de trainer, ik ben verantwoordelijk voor de cultuur in de kleedkamer en moet de normen en waarden beschermen”, aldus Ten Hag, die wel aangaf dat Ronaldo een belangrijk onderdeel van het team blijft.

“Soms neemt de emotie van het moment de overhand”

De actie komt twee dagen nadat Ronaldo vroegtijdig de catacomben opzocht en het stadion verliet, terwijl zijn team afrekende met Tottenham Hotspur (2-0). Via een weinig verheffend statement op social media reageerde de steraanvaller eerder al op de gang van zaken. Hij repte daarin over zijn carrière en beweerde dat hij het goede voorbeeld wil geven aan jonge spelers.

“Ik ben als heel jonge speler begonnen. De oudere, meer ervaren spelers waren voor mij altijd belangrijke voorbeelden. Zo probeer ik ook een voorbeeld te zijn voor de jongere spelers bij de clubs waarvoor ik speel. Helaas is dat niet altijd mogelijk. Soms neemt de emotie van het moment de overhand.”

Met dat laatste heeft hij zich in de ogen van alle United-fans belachelijk gemaakt. Hij is weggelopen op een cruciaal moment. Ronaldo benadrukt desondanks respect te hebben voor zijn team, trainer en teamgenoten te hebben en claimt hard te blijven werken voor Manchester United. “Ik moet blijven werken, mijn teamgenoten steunen en klaar zijn voor alles wat komt, in iedere mogelijke wedstrijd. Het is geen optie om te bezwijken onder de druk. Dat is nooit een optie geweest. Dit is Manchester United, and united we must stand”, aldus Ronaldo.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Ronaldo komt dit seizoen weinig aan spelen toe onder de Nederlandse trainer. De 37-jarige Ronaldo stond dit seizoen in tien Premier League-duels pas twee keer in de basis. In de Europa League staat de Portugees wel steevast aan de aftrap.

Ronaldo sloeg een groot deel van de voorbereiding over, omdat hij eigenlijk wilde vertrekken uit Manchester. Ten Hag zei steeds dat hij de clubtopscorer van vorig seizoen (achttien doelpunten in de Premier League) niet kwijt wilde. Ronaldo begon het seizoen echter als wisselspeler, omdat hij volgens Ten Hag niet fit genoeg was om in de basis te staan.