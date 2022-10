Ex-Club Brugge-coach Christoph Daum: “Ik heb kanker, maar ik ben een vechter”

Christoph Daum, die in het seizoen 2011-2012 trainer was van Club Brugge, heeft via Instagram laten weten dat hij longkanker heeft. Maar de Duitser is ook erg strijdvaardig. “Jullie kennen me: ik ben een vechter.”

Christoph Daum werkte slechts één seizoen in Brugge, maar is er nog altijd graag gezien. Hij werd vice-kampioen, maar vertrok na één jaar om privé-redenen. Onlangs liet hij zich positief uit over Carl Hoefkens, nu trainer van Club Brugge, die Daum destijds als speler onder zijn hoede had.

Daum komt nu echter met slecht nieuws. “Ik wend met tot jullie met een heel persoonlijk bericht: jammer genoeg heb ik me de voorbije maanden uit de openbaarheid moeten terugtrekken nadat er bij een routineonderzoek kanker werd vastgesteld. Sindsdien bevind ik me in goede handen bij professor Jürgen Wolf en zijn team. Ik ben blij dat de behandeling goed aanslaat.”

“Jullie kennen me: ik ben een vechter en ik ga deze uitdaging met optimisme en alle kracht tegemoet. Bedankt om mijn privésfeer te respecteren zodat ik zo snel mogelijk weer gezond kan worden. Ik ben zeer blij met jullie positieve berichten en alle steun. Ik kan jullie allemaal aanraden: laat geregeld kankeronderzoeken doen.”