Cannabisplantage ontdekt in woning van ex-deelnemer ‘Blind getrouwd’: “We zagen hier al lang geen licht meer, nu weten we waarom”

Vrijdagochtend werd in een villa in de Hogenakkerstraat in Tielrode in het Oost-Vlaamse Temse een cannabisplantage ontdekt. Het huis is eigendom van voormalig ‘Blind getrouwd’-deelnemer Lenny J. “We zagen hier al lange tijd weinig beweging. We hadden ook weinig contact met hem, maar hij stond wel gekend als een louche type”, klinkt het bij de buren. Intussen is een 35-jarige man opgepakt en dat zou niet J. zijn.

Bewoners van de Hogenakkerstraat keken vreemd op toen de politie en civiele bescherming halt hield aan het huis van J. om een cannabisplantage te ontruimen. “Zoiets verwacht je toch echt niet in je eigen straat. De laatste maanden zagen we minder beweging in en rond het huis. Hij kwam hier nog af en toe”, vertelt een buurvrouw. “Hij staat wel bekend als een flierefluiter in de buurt, maar zoiets had ik nu toch niet verwacht.”

De ex-’Blind getrouwd’-deelnemer renoveerde zelf het oude huis tot een mooie villa, maar hij woont er al enige tijd niet meer. Het huis werd ook een tijdlang verhuurd via Airbnb.

LEES OOK. Twee cannabisplantages opgerold, ook honden, katten en cavia’s uit huis gehaald: “We hadden niet veel contact met bewoners”

De politie en de civiele bescherming kwamen vrijdag ter plaatse en ontdekten wel degelijk een uit de kluiten gewassen cannabisplantage van ongeveer duizend planten verspreid over heel het huis. De woonst was ook hermetisch afgesloten. Overal hingen gordijnen en plastic voor de ramen om het zicht te onttrekken van pottenkijkers. Ook de poort van de garage lijkt permanent te zijn dichtgemaakt. “We zagen al enige tijd geen licht meer binnen, nu weten we waarom”, zegt een gebuur.

Agent

L.J. staat vooral bekend om zijn deelname aan ‘Blind getrouwd’ in een vorige jaargang. Opvallend is dat hij vroeger zelf actief was als politieagent in Temse. Hij nam echter in 2016 loopbaanonderbreking. Het parket bevestigt dat er momenteel een persoon gearresteerd is maar dat het niet om L.J. gaat. Er werd een onderzoeksrechter aangesteld die zaak verder opvolgt.