Opsteker voor Noa Lang: Club Brugge-speler behoort net als Janssen (Antwerp) tot voorselectie voor WK in Qatar

Nederlands bondscoach Louis van Gaal heeft vrijdag een voorselectie van 39 spelers bekendgemaakt voor het WK voetbal in Qatar (20 november-18 december). Met Vincent Janssen (Antwerp) en Noa Lang (Club Brugge) behoren twee spelers uit de Jupiler Pro League tot de voorlopige kern van Oranje. Voor Lang is het een opsteker, want na zijn moeizaam seizoensbegin, met een blessure en een moeizame terugkeer, krijgt hij het signaal dat Van Gaal blijft rekening houden met hem richting Qatar.

Ook de in Deurne geboren Pascal Struijk (Leeds United), Jordy Clasie (AZ, ex-Club Brugge) en Arnaut Danjuma (Villarreal, ex-Club Brugge) zijn erbij.

“Het is een flinke lijst en dat is eerlijk gezegd niet mijn stijl”, zei Van Gaal in een reactie. “Maar het is bekend dat de spelers die we volgende maand kiezen voor de definitieve selectie, nu al op deze voorlopige lijst moeten staan. Omdat niemand in de toekomst kan kijken moet je dus voorbereid zijn op mogelijke tegenvallers, zoals blessures.”

Vrijdag was de deadline van de Wereldvoetbalbond (FIFA) voor de voorselecties voor het WK. Nationale federaties zijn niet verplicht de lijst openbaar te maken. De Belgische voetbalbond koos ervoor de voorselectie niet bekend te maken. De deadline voor de definitieve selectie, die uit 26 spelers moet bestaan, is op zondag 13 november, zeven dagen voor de openingswedstrijd van het WK.

Nederland zit op het WK in Qatar in groep A met verder Senegal, Ecuador en gastland Qatar. De Nederlanders spelen op 21 november hun openingsmatch tegen Senegal. (belga)