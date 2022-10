Frans voetbalicoon Franck Ribéry stopt ermee: “Pijn is alleen maar erger geworden”

“De pijn in mijn knie is alleen maar erger geworden en de artsen zijn formeel: ik heb geen keuze meer, ik moet stoppen met voetballen”, legde Ribéry uit in een video.

Ribéry kende een succesvolle carrière bij onder meer Metz, Galatasaray, Marseille, Bayern München en Fiorentina. Vooral bij Bayern spijsde hij zijn prijzenkast. Hij pakte er negen titels en zes bekers. In 2013 won hij met de Rekordmeister ook de Champions League en het WK voor clubteams.

Sinds september vorig jaar stond hij onder contract bij Salernitana. Hij had bij de Italiaanse eersteklasser nog een overeenkomst tot het einde van het seizoen. Vorig seizoen kwam hij in 23 officiële duels (0 goals, 3 assists) in actie. Dit seizoen kwam hij niet verder dan twee wedstrijden, zonder goals of assists.

Ribéry behaalde ook 81 caps voor de Franse nationale ploeg. Hij was met Les Bleus aanwezig op de WK’s van 2006 (verliezend finalist) en 2010 (groepsfase) en de EK’s van 2008 (groepsfase) en 2012 (kwartfinales). Na het WK van 2014, waarvoor het forfait moest geven met een rugblessure, zegde hij de nationale ploeg vaarwel. (belga)