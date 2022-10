Wouter Vrancken kijkt met leider Genk uit naar topper op Antwerp: “Vrank en vrij naar Bosuil”

Antwerp-trainer Mark van Bommel liet zich de afgelopen week ontvallen dat hij het niet erg vindt om KRC Genk op kop te zien staan. “Ze voelen zich al een heel seizoen goed in de schaduw.”

Wouter Vrancken ziet er geen graten in. “Ik weet dat mijn spelers niet fel bezig zijn met de stand. Ik ben er niet bang voor dat ze niet meer zichzelf zullen zijn op het veld en plots andere dingen gaan doen. Ze houden hun voeten op de grond.”

© Dick Demey

Beroepsernst

Een zesde uitzege op rij zou een Genks clubrecord betekenen, Wouter Vrancken zal het echter niet als trigger gebruiken.

“Ik gebruik niet graag het resultaat als uitgangspunt om spelers te motiveren. Deze spelersgroep heeft ook liever dat de focus ligt op de manier van spelen, wat ze moeten doen om het de tegenstrever moeilijk te maken. Daar zijn ze enorm mee bezig. Sommige spelers komen zelf af met dingen, die ze hebben opgemerkt van hun rechtstreekse tegenstrever. En vragen dan wat ze het best doen om daar een antwoord op te geven. Dat vind ik heel straf.”

© Dick Demey

Groter budget

Het boeit Vrancken ook niet wie er voor de aftrap als favoriet wordt beschouwd. “Wat kan je daar mee? Elke wedstrijd heeft zijn verloop, dat hangt niet af van inschattingen die vooraf worden gemaakt. Ik heb het volste vertrouwen in onze kwaliteiten en weet dat we die ook op Antwerp kunnen tonen. Tegen een erg sterke ploeg. De cijfers zeggen voldoende, er zijn in België twee clubs van wie het budget ver boven de rest uitsteekt. Net als Club Brugge heeft Antwerp daarom een erg sterke kern, met spelers die andere clubs niet kunnen halen. Dat geeft hen doorheen het seizoen een streepje voor. Maar daarom zijn we niet kansloos.”

Heeft Vrancken iets opgestoken van de manier waarop Standard vorige zondag Antwerp in minder dan tien minuten over de knie legde? “We kijken altijd naar beelden van verschillende wedstrijden. Daaruit blijkt dat Antwerp vrij stabiel is. We mogen ons dus niet mispakken aan die beginfase van vorige week, maar moeten alles in het juiste perspectief plaatsen. Ze hebben duidelijke kwaliteiten, maar ook gebreken, waarmee we rekening moeten houden.”

Arteaga keert terug uit schorsing. — © Dick Demey

Didden en Ouattara ziek

De Genkse coach ziet linksachter Arteaga zondag terugkeren uit schorsing. Hij neemt zijn plaats als linksachter weer in ten koste van Preciado, die na zijn rode kaart op OH Leuven voor enkele weken naar het strafbankje verhuist. Zijn beroep wordt vrijdagavond uitgesproken, de straf gaat zaterdag in.

Verder trainde Bryan Heynen, die donderdag rust kreeg wegens rugklachten, weer voluit. Zowel Didden als Ouattara ontbraken vrijdagochtend wegens ziekte. Het is afwachten of zij voldoende fit geraken voor zondag. Dat kan ook gevolgen hebben voor de wedstrijdkern van Jong Genk, dat zaterdag Beerschot ontvangt. (mg)