Vaccinatiecentra minder vaak open vanaf november, coronavaccin ook te krijgen bij huisarts en apotheker

Meer dan 2,3 miljoen Vlamingen hebben intussen een herfstbooster tegen Covid-19 gekregen. Tegen begin november zullen 4,5 miljoen mensen die kans hebben gekregen. Daarmee is de doelstelling bereikt en wordt na zeven weken de waakfase van kracht. De vaccinatiecentra zullen dan minder vaak open zijn.

In de waakfase wordt nog gemikt op 25.000 prikken per week in Vlaanderen. 72 procent van de 65-plussers is nu gevaccineerd. Bij de 80-plussers gaat het om 61 procent. Bij de 50 tot 64-jarigen staat de vaccinatiegraad op 54 procent, bij de 18 tot 50-jarigen op 24 procent.

Omdat de vaccincatiecentra zullen worden afgebouwd, zal het ook mogelijk zijn om vanaf 1 november een booster te krijgen bij de apotheker. Dit kon eerder al in Wallonië en Brussel maar het concept wordt nu dus ook gelanceerd in Vlaanderen. Maar niet alle apothekers zullen hieraan meedoen. Niet zeker of uw apotheker de booster aanbiedt? Op www.apotheek.be kan u nagaan of dit het geval is.

Wat er voor volgend jaar op de planning staat voor de vaccinaties is nog niet duidelijk, laat Roel van Giel van Domus Medica weten. “Dat zal normaliter niet meer via vaccinatiecentra gaan”, klinkt het. Maar een centrale uitnodiging vindt Van Giel wel nog steeds belangrijk “zodat de vaccinatiegraad zo hoog mogelijk blijft”.