Antwerpen staat stil, zelfs op kleinere wegen loopt verkeer vast: “Zoek een alternatief of je staat uren vast”

Antwerpen

De verkeerskaart rond Antwerpen kleurt vrijdagnamiddag vuurrood en de vrees is dat die enorme verkeershinder de komende uren nog zal aanhouden. Richting Nederland is het op de Antwerpse Ring, alle grote invalswegen en zelfs op kleinere wegen vele kilometers lang aanschuiven. Voornaamste oorzaak is ook nu weer de herstelling van de brugvoeg ter hoogte van Merksem.