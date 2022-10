Sloeg veroordeelde pater vaker toe in ons land én ‘op missie’? Ex-geestelijke opnieuw vervolgd voor kindermisbruik

Luk D. (53), een Vlaamse pater die al eerder veroordeeld werd voor kindermisbruik, moet zich binnenkort opnieuw voor de rechtbank verantwoorden. Het parket vervolgt hem voor de verkrachting van een kind in Afrika, maar ook voor de verkrachting en de aanranding van twee kinderen in ons land. Daarnaast werd ook kinderporno bij hem teruggevonden. De man ontkent met klem en heeft zich in de nasleep van de affaire volledig teruggetrokken uit de Kerk.