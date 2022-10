Anderlecht-icoon Olivier Deschacht neemt het op voor Felice Mazzu: “Nederlagen zijn absoluut niet de schuld van de coach”

Dat het crisis is op Anderlecht, wordt al snel gezegd. Maar na de nederlaag bij Zulte Waregem is het écht crisis. Zondag in de clasico bij Standard is het do or die, al pleit onze schaduwcoach Olivier Deschacht voor nog meer krediet voor coach Felice Mazzu. “Ik zou een statement maken en zeggen dat je zijn rapport pas opmaakt bij de start van het WK in november.”

“De laatste weken vind ik Anderlecht beter”

Op basis van de resultaten, met een drie op twaalf, zou je het niet zeggen. En toch is Olivier Deschacht best optimistisch over de vormcurve van paars-wit. “Tegen KV Mechelen vond ik ze standvastiger en tegen Club Brugge zelfs goed”, aldus de man met 604 wedstrijden voor Anderlecht op de teller. “Zelfs tegen Zulte Waregem vond ik ze niet slecht. Tot aan de rode kaart waren ze baas. Ze gaven niet veel weg en de verdediging stond goed. Dat Vossen meteen kon scoren, was vooral omdat het middenveld hem niet oppikte, en was niet de fout van de defensie.”

“De laatste weken vind ik Anderlecht echt beter, maar de mensen kijken natuurlijk naar het resultaat. Wat je nu in de kranten leest, is scorebordjournalistiek. Ik heb al fantastische doelpunten gezien, ook in de laatste wedstrijden, alleen de strijdkracht mag nog wat meer. Ze moeten echt tot het uiterste willen gaan. Hopelijk komt dat snel.”

“Ik zou zeker niet spreken van de laatste kans op Standard”

Na de pijnlijke nederlaag in Waregem was even onduidelijk of Felice Mazzu zondag nog op de bank zou zitten op bezoek bij Standard. Ondertussen is duidelijk dat hij nog van de partij zal zijn tijdens de clasico. Het is op Sclessin behoorlijk van te moeten, al ziet Deschacht dat niet graag op die manier geformuleerd worden.

“Ik zou een statement maken en zeggen dat je het rapport van de trainer pas opmaakt bij de start van het WK in november”, klinkt. “Dan krijgt hij nog tot dan de tijd om zijn ding te doen. Ik zou zeker niet spreken van de laatste kans op Standard. De recente nederlagen zijn absoluut niet de schuld van de coach. Die werkt keihard. Hij kan er niet aan doen dat Simon Mignolet een wereldpartij keept of dat Kristian Arnstad rood pakt. Ik zie de laatste weken meer werklust en meer volk in de zestien. Mazzu stelt bovendien jonge en creatieve spelers op. Hij durft en ik sta achter zijn filosofie.”

“Het is aan de oudere spelers om op te staan”

Dat Anderlecht met een hele reeks jongeren speelt – in Waregem startten zowel Debast (18), N’Diaye (20), Arnstad (19), Stroeykens (18), Silva (20) als Stassin (17) – is voor Deschacht geen probleem. “Ze doen het goed”, vindt hij. “Binnen vier jaar spelen die het WK, maar fysiek komen ze nog wat tekort. Dat zie je als er geknokt moet worden, bijvoorbeeld op het slechte veld in Waregem. Echt strijden met die jonge gasten is moeilijk. Hopelijk komt dat snel, want in de winter worden de velden alleen maar slechter.”

“Het is nu aan de ouderen, zoals Wesley Hoedt, Jan Vertonghen en Lior Refaelov, om op te staan en de trainer bij te staan. De jonge gasten mag je trouwens niet verbranden. Ik hoop dat zo’n Stassin goed begeleid wordt als hij eens op de bank belandt. Op zo’n moment moet je hem weer vertrouwen laten opdoen in 1B, en hem vooral niet laten verkommeren op de bank.”