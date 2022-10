Wie gebouw verkoopt, moet verplicht asbestkeuring laten doen: hoeveel kost dat? En hoe gaat dat in z’n werk?

Iedereen die een woning of een ander gebouw verkoopt dat voor 2001 is gebouwd, moet vanaf 23 november verplicht een asbest-attest laten opstellen. Ook als dat gebouw bijvoorbeeld een paardenstal van meer dan 20 vierkante meter is. Er staan voorlopig maar 55 erkende keurders op de officiële lijst en hun agenda’s lopen stilaan vol. Dus wie zo’n attest nodig heeft, wacht er best niet te lang mee.