Duizenden betogers tegen putsch in Soedan: “Het volk wil de val van het bewind”

Duizenden mensen betogen vrijdag tegen de “militaire macht” in Soedan, bijna een jaar na de putsch van generaal Abdel Fattah al-Burhane, die een einde maakte aan de democratische transitie in het land, zo is ter plaatse vastgesteld. “Het volk wil de val van het bewind”, scandeert een duizendtal betogers in de hoofdstad Khartoem. “De militairen in de kazerne”, zo is in de voorstad Omdourman te horen.