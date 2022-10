De Croo: “Europese Unie moet strategischer nadenken over relaties met China”

De Europese Unie moet haar economische relaties met China meer door een strategische bril gaan bekijken en te grote afhankelijkheid vermijden. Dat heeft premier Alexander De Croo vrijdag betoogd na afloop van een debat onder de Europese leiders over China. Anderzijds moet de Amerikaanse visie op het land “niet per se de onze zijn”.

“We moeten als Europeanen een stuk onze naïviteit achter ons laten”, zei De Croo. “Dat wil daarom niet zeggen dat we geen enkele economische relatie met China moeten hebben. We moeten die absoluut behouden, maar we moeten die wel strategischer bekijken en vermijden dat we in situatie komen waarin er te veel afhankelijkheid zou komen, of te veel controle van China op sectoren die cruciaal zijn”.

De Croo verwees onder meer naar energie-infrastructuur en de afgeblokte poging van een Chinees staatsbedrijf om zich in te kopen in netbeheerder Eandis in 2016. Ook telecom, halfgeleiders en scheepvaart zijn sectoren waar volgens hem waakzaamheid is geboden. “Vele domeinen die vroeger strikt economische domeinen waren, worden steeds meer geostrategisch”, aldus de premier, die anderzijds opmerkte dat de Amerikaanse visie op China “niet per se de onze moet zijn”.

“Eigen model ontwikkelen”

Ook de Europese Raadsvoorzitter Charles Michel beklemtoonde dat de Europese Unie “haar eigen model” moet ontwikkelen tegenover China. Het debat toonde volgens hem aan “dat er een sterke wil bestaat om niet naïef te zijn, maar ook om niet in een logica van systematische confrontatie te verzeilen”. De Europeanen vragen bijvoorbeeld meer wederkerigheid in de handelsrelaties met China, maar anderzijds willen ze ook nog steeds samenwerken met Peking in de strijd tegen klimaatverandering.

Duitsland is traditioneel één van de lidstaten die minder aanleunt bij de radicalere Amerikaanse visie op China. Bondskanselier Olaf Scholz reist begin november naar China, het eerste bezoek van een Europese leider aan het land sinds november 2019. China is de belangrijkste handelspartner van Duitsland, maar sinds een jaar slaat ook de regering van Scholz een hardere toon aan tegen het regime in Peking, onder meer over het respect voor de mensenrechten.

Scholz ligt in eigen land onder vuur omdat hij in weerwil van negatieve adviezen van verscheidene ministers gewonnen zou zijn voor Chinese participatie in de haven van Hamburg. “Er is nog niks beslist. Er zijn tal van vragen die nog opgehelderd moeten worden”, verdedigde hij zich vrijdag. De bondskanselier onderstreepte ook dat het niet gaat om de verkoop van de haven van de stad waar hij burgemeester was, maar over een participatie in een terminal “zoals die reeds bestaat in andere havens in West-Europa”.