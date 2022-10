Duikers vinden telefoon bij zoekactie bij Empel, waar Hebe en Sanne gevonden werden

De politie heeft vrijdag een telefoon in het water gevonden bij het knooppunt waar Sanne (29) en Hebe (10) om het leven kwamen. De telefoon is “zeer waarschijnlijk” van Sanne, aldus de politie. Zij zetten de zoektocht bij de verbindingsboog in knooppunt Empel (A59/A2) bij Den Bosch vrijdag voort.

Hoelang het onderzoek nog duurt is nog onduidelijk, laat een politiewoordvoerder weten. De verwachting was dat het onderzoek tot het middaguur zou duren, maar “dat is al uitgelopen”, aldus de woordvoerder. Een deel van de weg bij de vindplaats is nog altijd “afgekruist”, zodat de onderzoekers veilig hun werk kunnen doen.

Donderdag bevestigde de politie dat de sinds maandag vermiste Sanne en Hebe om het leven zijn gekomen, vermoedelijk als gevolg van een ongeval. Sanne vertrok afgelopen maandag uit Raamsdonksveer samen met het gehandicapte meisje Hebe in een zwarte Kia Picanto. Ze had Hebe opgehaald bij een dagcentrum en zou vanaf daar naar Vught rijden, waar het meisje woonde. Daar kwamen ze echter nooit aan.