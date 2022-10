Braziliaan Gustavo Barreto amuseert zich tijdens eerste Europese avontuur: “Toen ik de kans kreeg om bij RWDM te komen voetballen, heb ik meteen ja gezegd”

Barreto heeft een klein beetje voetbalgeschiedenis geschreven in Molenbeek: hij was immers de eerste Botafogo-huurling die in actie kwam voor RWDM. Dat hij eerder kon aantreden dan de andere Brazilianen, komt door het feit dat hij naast een Braziliaans ook over een Italiaans paspoort beschikt.

“Met dank aan mijn moeder, die van Italiaanse oorsprong is”, zegt de middenvelder. “De regio waar ik vandaan kom, heeft een grote Italiaanse gemeenschap. Zelf ben ik nog niet veel in Italië geweest. Met Chapecoense heb ik wel al eens een vriendschappelijke wedstrijd gespeeld in Turijn. Chapecoense en Torino zijn niet toevallig twee clubs die ooit getroffen werden door een vliegtuigramp.”

Tegen SL 16 FC voegde Barreto vorig weekend nog een kleine mijlpaal toe aan zijn carrière: voor het eerst sinds zijn komst naar Molenbeek speelde hij een volledige wedstrijd. En dat deed de 26-jarige middenvelder duidelijk deugd. “Het was een tijdje geleden dat ik nog een volledige wedstrijd had gespeeld. Dat ik meer speeltijd kreeg, is een gevolg van de evolutie die ik heb gemaakt binnen deze club. In het begin had ik het natuurlijk wat lastig door de taalbarrière, maar uiteindelijk blijft de voetbalwereld iets universeels. Eenmaal je het veld opstapt, zie je dat het spelletje overal hetzelfde is. Vandaag kan ik wel zeggen dat ik hier goed ben aangepast.”

Controleur op het middenveld

Hoewel Barreto ook offensief al van waarde was voor RWDM, houdt de Botafogo-huurling er vooral van om iets lager te spelen. “Ik hou ervan om de controle te regelen vanop het middenveld. Dat heb ik in Brazilië altijd gedaan en hoop ik hier ook zo goed mogelijk te doen. In het verleden had ik al enkele kansen gehad om in Europa te komen voetballen, maar het was er nooit van gekomen. Dat maakte de drang om het nu toch eens te proberen er alleen maar groter op. Toen ik dankzij het partnerschap tussen RWDM en Botafogo de kans kreeg, heb ik meteen ja gezegd. Ik ben in het verleden al verschillende keren kort uitgeleend, maar door hier op middellange termijn te werken aan een project, hoop ik echt aan een mooi verhaal te kunnen meeschrijven. In dat opzicht zou een zege tegen Beveren natuurlijk zeer interessant zijn. Hoe verder we in het kampioenschap zitten, hoe belangrijker elke wedstrijd wordt.”