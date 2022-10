Gewezen Trump-adviseur Steve Bannon veroordeeld tot vier maanden cel

Steve Bannon, de voormalige raadgever van de gewezen Amerikaanse president Donald Trump, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier maanden en een boete van 6.600 euro voor obstructie van het onderzoek naar de bestorming van het Capitool in Washington. Hij maakte zich volgens de rechtbank schuldig aan minachting van het Congres.

De 68-jarige Bannon werd vorig jaar aangeklaagd omdat hij geen medewerking verleende aan de parlementaire commissie die onderzoek doet naar de aanval op het Capitool op 6 januari 2021. Zo weigerde hij om te getuigen en documenten te bezorgen. De jury van een federale rechtbank in Washington bevond hem in juli schuldig aan minachting van het parlement.

De commissie wilde Bannons getuigenis horen omdat de oud-adviseur onder meer op de dag voor de bestorming meermaals contact had met Trump. Op diezelfde dag zei Bannon in zijn podcast dat “morgen de hel losbreekt”. Relschoppers drongen een dag later het Capitool in Washington binnen, nadat Trump zijn aanhangers had opgeroepen zich te verzetten tegen de uitslag van de presidentsverkiezingen.

Vier maanden cel

Het Amerikaanse ministerie van Justitie had een celstraf van zes maanden en een boete van 200.000 dollar gevraagd. Rechter Carl Nichols veroordeelde de voormalige hoofdredacteur van het radicaal-rechtse Breitbart News uiteindelijk tot vier maanden cel en een geldboete van 6.500 dollar.

Ook een andere Trump-getrouwe, Peter Navarro, staat komende maand terecht, omdat hij net als Bannon weigerde te getuigen.

In beroep

Bannon heeft nu twee weken de tijd om beroep aan te tekenen en zijn advocaten lieten al weten dat te doen. “We zullen een krachtige beroepsprocedure hebben. Ik heb een geweldig juridisch team en er zullen meerdere beroepen ingediend worden”, zei Bannon zelf aan de pers. Zolang de beroepsprocedure loopt, en die kan maanden duren, moet Bannon niet naar de gevangenis.

Bannon verklaarde na de zitting ook dat 8 juni - de dag van de Midterms - de “dag des oordeels” wordt voor “het onwettige Biden-regime, en eerlijk gezegd, voor Nancy Pelosi en heel de (onderzoeks)commissie”.

De laatste keer dat een gedaagde veroordeeld werd voor minachting van het Congres was in 1974. Destijds betrof het Gordon Liddy, een samenzweerder in het Watergate-schandaal dat leidde tot het opstappen van president Richard Nixon.