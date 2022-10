Ongeval met vrachtwagens in staart van file op E34: een dode en een zwaargewonde

In de staart van een file ter hoogte van de afrit Vrasene op de E34 richting Antwerpen is vrijdagmiddag een zwaar ongeval gebeurd met verschillende vrachtwagens.

Bij het ongeval vielen al zeker een dode en een zwaargewonde. De chauffeur van de eerste vrachtwagen raakte niet gewond maar was zwaar aangeslagen. De hulpdiensten zijn ter plaatse en de snelweg E34 richting Antwerpen is volledig afgesloten. In totaal zijn vier ambulances en twee mugteams ter plaatse om de situatie onder controle te krijgen.

De hinder voor de andere bestuurders zal nog meerdere uren duren.

Vrijdagnamiddag kleurt de verkeerskaart rond Antwerpen donkerrood, en de verwachting is dat die de komende uren nog zal aanhouden. Richting Nederland is het op de Antwerpse Ring en alle grote invalswegen vele kilometers lang aanschuiven. Voornaamste oorzaak is ook nu weer de herstelling van de brugvoeg ter hoogte van Merksem, gecombineerd met een defecte vrachtwagen net voor de werf.